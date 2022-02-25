Презентация проекта «Тренды будущего» состоялась в Иркутске

Его организаторами выступили администрация города, Байкальский банк ПАО Сбербанк и Сибирско-американский факультет менеджмента ИГУ, рассказали SIA.RU в мэрии.

Участниками установочной сессии, прошедшей в онлайн-формате, стали начальник управления планирования комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Наталья Давыдова, декан Сибирско-американского факультета менеджмента ИГУ Надежда Грошева, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин, а также студенты Иркутского государственного университета.

Начинающим управленцам предстоит реализовать свое видение будущего столицы Приангарья в авторских проектах, разработать бизнес-идеи и стартапы. Организаторы определили несколько направлений проектной деятельности: экономика, жилищная, социальная, общественная и инженерная инфраструктура, городская среда, цифровое развитие и «умный город», управление городом, бизнесы и люди. В подготовке презентаций помогут топ-менеджеры Сбербанка. Завершение проекта запланировано на июнь текущего года.