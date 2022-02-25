Объявлен тендер на ремонт дороги на улице Воровского в Иркутске

Заявки на участие принимают до 16 марта, сообщает RosTender.info.

Подрядчик обновит земляное полотно, восстановит водоотвод, изношенное покрытие и электроосвещение, а также тротуары, дорогу на примыканиях и парковках и автобусные остановки. На участке установят дорожные знаки и светофоры, нанесут разметку. Подъезд к площадке с мусорными контейнерами также восстановят.

На ремонт выделят 106 млн рублей из средств города. Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2022 год.