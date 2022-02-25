В день объявления военной операции в Украине россияне сняли со счетов 111 млрд рублей

Это в 1,5 раза ниже всплеска по снятию валюты в начале пандемии, сообщает РБК.

24 февраля объем наличных денег в обращении в России подскочил сразу на 111,3 млрд руб., следует из данных Банка России. Это рекордный всплеск с 27 марта 2020 года – тогда, на фоне начала пандемии и после предложения президента Владимира Путина ввести налог на процентный доход с крупных вкладов, население и бизнес за день сняли наличность на 174,9 млрд руб. В статистику ЦБ попадают операции получения купюр и банкнот через банки за полный день, но в данных за 24 февраля также учитываются объемы снятия наличных в выходной день 23 февраля.

Вечером 21 февраля Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля, как следует из данных ЦБ, объем наличных в обращении увеличился всего на 1,9 млрд руб. Утром 24 февраля Путин выступил с экстренным обращением и заявил о начале военной операции в Донбассе. После этого на российском финансовом рынке начался обвал: рубль резко ослаб к основным валютам, а фондовый индекс Мосбиржи потерял 33,3% (максимальное падение за всю историю). На этом фоне Банк России приступил к валютным интервенциям – продаже иностранной валюты на рынке, чтобы удовлетворить спрос на нее и ослабить давление на рубль. Также на всех рынках были запрещены короткие продажи (сделки с целью заработать на снижении цен).

На этом фоне клиенты крупных российских банков еще в первой половине дня стали сталкиваться с проблемами при снятии наличных в банкоматах – очередями или нехваткой банкнот в устройствах, писал РБК. Представители кредитных организаций утверждали, что нехватка наличности не носит системного характера, а банкоматы своевременно пополняются.

«Вероятно, вчера наблюдался пиковый спрос на наличность», – говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, допуская, что из-за «информационного фона» в ближайшие дни можно ожидать повышенного объема снятия наличных.