Власти Иркутской области ставят задачу увеличить объем экспорта малого и среднего бизнеса

Выход малого и среднего бизнеса на экспорт – одна из приоритетных задач, заявили эксперты на конференции "ВЭД: вызовы и тренды", которая прошла в пятницу, 25 февраля, в Центре «Мой бизнес».

– Иркутский регион ежегодно наращивает объемы экспортной торговли, все большее количество организаций и индивидуальных предпринимателей выводят свой продукт в разные страны. В 2021 году объем несырьевого неэнергетического экспорта из Иркутской области вырос на 42% и составил более 8,2 млрд долларов США, – сообщили на конференции.

При этом доля субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме экспорта региона составила 22%. География поставок из Иркутской области охватывает 21 страну. Приоритетными странами в силу нескольких причин для иркутского бизнеса являются Китай, Япония, Монголия, Южная Корея и Казахстан.

Участники конференции проанализировали тренды экспортной торговли для Иркутского области, обсудили вопросы, которые возникают у бизнеса в связи с выходом на экспорт впервые и при расширении географии поставок, познакомились с историями успеха и ошибками компаний при выходе на зарубежные рынки, а также узнали о мерах поддержки и возможностях в этой сфере.