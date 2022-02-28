Марина Петрова: «Начали год с экспортного десанта»

В настоящее время основной объем экспорта Иркутской области формируется крупным бизнесом, но у малого бизнеса огромный потенциал, заявила Марина Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области на конференции «ВЭД: Вызовы и тренды».

– Из нескольких десятков тысяч субъектов малого и среднего бизнеса только 650 поставляют продукцию на экспорт, и здесь у нас есть огромный потенциал. В 2022 году Министерство экономического развития ставит задачу по вовлечению и созданию всех условий для вхождения новых малых и средних предприятий на экспорт, помощь им в получении сертификации, промышленном дизайне, в обучении, поиске партнеров и т.д.

В Иркутской области год решили начать с экспортного десанта. Для этого в регионе создана команда, которая включает представителей институтов развития, министерства, федеральных органов, общественных организаций.

– Мы планируем проехать по территориям Иркутской области, довести до предпринимательского сообщества имеющиеся механизмы, а также планируем понять, что сдерживает бизнес при выходе на зарубежные рынки и мешает увеличивать объемы производства. Мы ставим для себя достаточно амбициозные задачи: к 2024 году проехать по всем 42 муниципальным образованиям Иркутской области и охватить вниманием порядка 1200 предпринимателей. Рассчитываем порядка 150 компаний вывести на экспорт.

Кроме этого, будет продолжен с действующими экспортерами. По мнению Марины Петровой, экспорт необходимо диверсифицировать, чтобы избежать зависимости от одного потребителя, поэтому институты поддержки будут помогать компаниям находить новых партнеров.