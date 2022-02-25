Власти Иркутской области отменили ряд антиковидных ограничений

Правительство Иркутской области сегодня, 25 февраля, на заседании оперативного штаба приняло решение отменить ряд антиковыдных ограничений. В соответствии с изменениями, внесенными в Указ губернатора, с 26 февраля 2022 года:

Возобновляется гастрольная деятельность театров, балетов, музыкальных коллективов, разрешены прочие сценические выступления с заполняемостью заловна 75%;

Вновь работают детские игровые комнаты и детские развлекательные центры с заполняемостью на 75%;

Общепит, кинотеатры, организаций, предоставляющих услуги в области искусства и развлечений, работают без ограничений по времени;

Сняты ограничения на проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий, но при условии 50% заполняемости и соблюдении социальной дистанции;

Увеличена заполняемость фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров до 75 %.

При этом власти отмечают, что ранее установленные требования по предъявлению QR-кодов, а также медицинских справок при посещений отдельных организаций остаются в силе.

Смягчение антиковидных требований стало возможным из-за снижения заболевания коронавирусом в регионе и улучшения ситуации. «Ситуация в регионе и уровень коллективного иммунитета в Иркутской области пока не позволяют идти на полную отмену противоэпидемических ограничений. Тем временем, количество новых случаев заражения постепенно идёт на снижение: по сравнению с началом предыдущей недели количество ежедневно выявляемых случаев снизилось на треть и остается практически стабильным на протяжении недели. Значительно выросло количество выздоровлений, болезнь в большинстве случаев протекает в лёгкой форме. Все это дает нам основания для отмены ряда ограничений, которые были введены в связи с пандемией», – пояснил глава региона Игорь Кобзев.