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Сервисы ApplePay и GooglePay будут недоступны для карт пяти попавших под санкции банков

Банк России сообщил 25 февраля, что сервисы ApplePay и GooglePay теперь недоступны для карт пяти попавших под санкции банков – организаций группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия.

При этом пластиковые карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств, работают и будут работать на всей территории России без ограничений. Стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.

Расплачиваться этими картами за границей пользователи не смогут.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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