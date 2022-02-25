Желающий разбогатеть на криптовалютной бирже тулунчанин лишился более 500 тыс. рублей

Полиция Иркутской области сообщила, что накануне в одно из отделений МВД обратился 47-летний житель Тулуна, который лишился более полумиллиона рублей – эти деньги он отдал аферистам, обещавшим ему заработок на криптовалютной бирже.

Установлено, что потерпевший нашел в Интернете объявление о заработке на криптовалютной бирже и решил поучаствовать в торгах. После заполнения анкеты и регистрации, мужчине позвонил «наставник». Под его руководством тулунчанин в течение нескольких месяцев переводил на указанные аферистом счета деньги. «При этом после нескольких первых переводов потерпевший получал на свой счет «прибыль», которая была меньше отправленных им средств», – рассказали правоохранители.

Спустя некоторое время «заработок» прекратил поступать, а собеседник начал рассказывать о трудностях, возникающих со счетом, и сообщал о необходимости внести очередную крупную сумму для оплаты различных штрафов, налогов и иных издержек. Отчаявшись получить средства и осознав, что имеет дело с арфистами, мужчина отправился в полицию.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.