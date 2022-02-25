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Рубль ускорил восстановление на геополитическом позитиве

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Рубль в пятницу активно укрепляется на фоне геополитического позитива. В середине торгов появились сообщения о возможных переговорах России и Украины для прекращения боевых действий. В результате российская валюта обновила дневной максимум. На 17:15 МСК доллар торгуется на уровне 82,18 руб. (-3,6%), евро – 92,24 руб. (-3,11%).

Кроме того, вчера президент США обнародовал новый пакет антироссийских санкций. Хотя они оказались достаточно жесткими, рублевые активы в пятницу корректируются вверх, поскольку данные меры не предполагают отключение России от SWIFT и ограничение российского сырьевого экспорта.

Рубль относительно неплохо пережил вчерашние распродажи российских активов в основном благодаря валютным интервенциям ЦБ РФ. Тем не менее геополитическая неопределенность остается очень большой, а риски ослабления рубля — высокими, подчеркивают эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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