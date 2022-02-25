Попавшие под санкции банки выступили с совместным заявлением

Открытие, Сбер, ВТБ и Альфа-банк, против которых ввели санкции, выступили с совместным заявлением. Сейчас они покрывают 70% российского финансового рынка.

– Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены, – говорится в сообщении. – Мы считаем важным обратить внимание, что продолжаем обслуживать клиентов в штатном режиме и делаем все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы.

Банкиры хотят уберечь россиян в эти кризисные моменты от необдуманных действий. Поэтому они предлагают в качестве источника информации только официальные интернет-площадки банков, «горячие линии» и сотрудники в отделениях.

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