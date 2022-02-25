Поврежденную дамбу в Тайшете отремонтируют за 108 млн рублей

Капитальный ремонт поврежденной дамбы на реке Тайшетке в городе Тайшете Иркутской области проведут в 2022 году, с подрядной организацией заключат контракт на 108 млн рублей, сообщает RosTender.info.

Деньги выделят из средств областного бюджета и бюджета Тайшетского городского поселения. Заявки на участие в электронном аукционе на выполнение ремонтных работ будут принимать до 5 марта. Предполагается, что работы завершатся к концу октября 2023 года.

«Дефекты и повреждения на дамбе возникли из-за плохо организованного и несвоевременного выполнения ремонта плотины. Повлияло также отсутствие рисбермы водосброса в нижнем бьефе, обеспечивающей гашение энергии потока воды», – говорится в сообщении.

В рамках проекта отремонтируют два водослива – будет произведена замена разрушенных железобетонных конструкций, деревянных шандор. Рабочие также обновят бетонные поверхности конструкций быков, открылков, устоев. Проектом предусмотрен и косметический ремонт пешеходных мостов и устройство рисберм.

На втором этапе обновят земляную плотину – планируется крепление откосов плотины в верхнем бьефе и отсыпка тела земляной плотины до нормативных размеров, обеспечивающих проезд транспорта.