ФАС проверит обоснованность повышения цен на 30% в магазинах сети DNS

Федеральная антимонопольная служба заявила на официальном сайте о начале проверки обоснованности повышения цен в магазинах сети DNS, генеральный директор которой выступил с публичным заявлением о намерении увеличить стоимость товаров на 30%.

«Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции. Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю бытовой техникой, как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен на бытовую технику», – пояснили в ФАС.

При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики.