ТРЦ «Сильвермолл» в Иркутске откроют, если он пройдет проверку 28 февраля

Бизнес-омбудсмен Приангарья Андрей Лабыгин рассказал об итогах заседания, состоявшегося 26 февраля, которое связано с закрытым ТРЦ «Сильвермолл». По итогам встречи было принято решение провести официальную проверку 28 февраля, по результатам которой будет принято решение об открытии организации.

«Сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы на площадке торгового комплекса. По результатам встречи и рассмотрения документов мы увидели, что большая часть нарушений устранена, часть – находится в процессе. В понедельник намечена уже официальная проверка «Сильвермолла» Госпожнадзором на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности», – рассказал Лабыгин.

Уполномоченный по правам предпринимателей также пояснил, что по результатам инспекции «контролирующим органом будет принято решение либо о возобновлении работы торгового центра, либо иное решение».

Напомним, «Сильвермолл» приостановил деятельность 27 декабря 2021 года – тогда во время внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения пожбезопасности. По истечении 30 суток, которые были выделены на устранение дефектов, нарушения пожарной безопасности были выявлены вновь – 52 недочета обнаружили сотрудники МЧС. Руководство центра трижды пыталось добиться возобновления деятельности через суд, однако сделать это не получилось. Чтобы урегулировать ситуацию, в нее вмешался уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Лабыгин, который предложил сторонам провести переговоры и найти способ возобновить деятельность центра.