«Эльдорадо» и «М.Видео» не планируют повышать цены в магазинах из-за роста курса валют

Сети магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» заявили, что не будут перекладывать курсовую динамику в цены и постараются сохранить привлекательную стоимость товаров для своих покупателей, цитирует «ИрСити» сообщение пресс-службы группы.

«На данный момент "М.Видео" и "Эльдорадо" не планируют напрямую перекладывать курсовую динамику в цены, мы делаем все возможное, чтобы сохранить привлекательные и конкурентные ценовые предложения для своих покупателей, в том числе, через программу лояльности и персональные предложения», – говорится в сообщении.

При этом от прогнозов компания предпочла воздержаться.

Напомним, ранее сеть цифровой и бытовой техники DNS сообщила о намерении увеличить стоимость товаров на 30%. Обоснованность повышения цен проверит ФАС.