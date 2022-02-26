Коррекционный отскок: российский фондовый рынок отыграл половину потерь

Российский рынок после исторического обвала на фоне военной спецоперации на Ураине продемонстрировал восстановление. В пятницу российские индексы сумели отыграть более половины потерь четверга. Индекс МосБиржи повысился до 2470,48 п. (+20,04%), индекс РТС до 936,94 п. (+26,12%).

По итогам основной сессии лидером роста стал нефтегазовый сектор, несмотря на откат цен на энергоносители. Аналитики связывают такую динамику с уходом опасений инвесторов относительно ограничений в отношении российских нефтегазовых компаний после объявления антироссийских санкций. Лидерами роста выступили акции Транснефти (+28,7%), НОВАТЭКа (+22,7%) и Татнефти (+20,6%). Бумаги крупнейших нефтяных компаний показали более скромную динамику: Роснефти (+10,6%) и ЛУКОЙЛа (+8,2%).

Неплохо смотрелась электроэнергетика, где, впрочем, «выстрелили» лишь отдельные бумаги (Интер РАО: +31,9%; Россети ап: +40,9%; ОГК-2: +25,6%).

По давление был сектор финансов, он показал наименьший рост среди ключевых сегментов. Попавшие под антироссийские санкции акции Сбера (ао: -0,8%) и ВТБ (+0,5%) полностью растеряли дневной рост.

Рубль укрепился благодаря геополитическому позитиву, днём появились сообщения о возможных переговорах России и Украины для прекращения боевых действий. Доллар опустился к отметке 83,07 руб., а евро — 93,40 руб.

Эксперты оценивают текущее движение как коррекционный отскок. Осторожность инвесторов, многократно усилившаяся из-за фактора геополитики, в пятницу не помешала активным попыткам развить отскок от шестилетних минимумов.

28 февраля МосБиржа приняла решение не проводить утреннюю сессию.