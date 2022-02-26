ЦБ рассказал об ограничениях для клиентов банков, попавших под санкции

Банк России на фоне введения санкций и ограничительных мер в отношении российских банков разъяснил, что все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России работают без ограничений.

– Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени, – говорится в сообщении регулятора.

При этом карты банков (Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия), попавших под санкции, также работают и будут работать на всей территории России без ограничений. Но клиенты этих банков не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay.