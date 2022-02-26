Иркутянин благодаря интуиции выиграл в лотерею 5 млн рублей

Житель Иркутска, который решил довериться внутреннему чутью, выиграл в лотерею 5 млн рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Победитель – инженер-геолог, работает вахтовым методом. Своим хобби считает астрологию, которой увлекается со школы, составляет индивидуальные гороскопы. Накануне проходя мимо киоска, мужчина прислушался к внутреннему голосу и купил билет моментальной лотереи с дизайном «Миллионер».

«Попросил продавца загадать цифру от 1 до 8. Женщина выбрала 7. Я отсчитал седьмой билет из пачки и купил его, сразу же стер защитный слой и увидел выигрыш. Это невероятные ощущения, я даже описать их не могу. Одним словом – буря положительных эмоций!» – рассказал победитель.

Выигрыш иркутянин намерен потратить на однокомнатную квартиру в своем городе.