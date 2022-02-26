МТРК «Сильвермолл» частично возобновил работу 26 февраля в Иркутске

Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «Сильвермолл» в 10:00 26 февраля частично возобновил работу в Иркутске, сообщается в Instagram-аккаунте организации.

«Открытию торгового центра предшествовала большая работа по устранению нарушений, послуживших основаниями для вынесения 27 декабря 20221 года судом решения о приостановлении его деятельности», – рассказали представители организации.

В настоящее время, по информации администрации ТРЦ, все системы пожаротушения, дымоудаления, сигнализации и эвакуации находятся в работоспособном, исправном состоянии, что подтверждено заключением специалистов.

МТРК «Сильвермолл» продолжает оспаривать решения суда и ГУ МЧС по Иркутской области. По мнению собственника организации – ООО «Интеграл-Девелопмент» – Госпожнадзор незаконно вмешался в предпринимательскую деятельность, а выявленные нарушения не влекли угрозу жизни и здоровья людей. «Устранение нарушений пожарной безопасности было возможно без применения крайних мер и возможно было ограничиться только приостановлением деятельности отдельных помещений», – считает МТРК.

С учетом того, что рядом арендаторов, в том числе приостановившими деятельность, продолжают проводиться работы по устранению нарушений, начальнику ГУ МЧС по Иркутской области направлено ходатайство об отсрочке проверок до 1 апреля 2022 года.

Напомним, «Сильвермолл» приостановил деятельность 27 декабря 2021 года – тогда во время внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения пожбезопасности. По истечении 30 суток, которые были выделены на устранение дефектов, нарушения пожарной безопасности были выявлены вновь – 52 недочета обнаружили сотрудники МЧС. Руководство центра трижды пыталось добиться возобновления деятельности через суд, однако сделать это не получилось. Чтобы урегулировать ситуацию, в нее вмешался уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Лабыгин, который предложил сторонам провести переговоры и найти способ возобновить деятельность центра. Официальная проверка центра, по информации бизнес-омбудсмена, состоится 28 февраля.