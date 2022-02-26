Что делать, если банк или брокер попал под санкции? Как перевести иностранные акции и торговать без ограничений?

Клиенты банков и брокерских компаний, попавших под санкции, столкнулись с ограничениями при покупке валюты и торговле иностранными ценными бумагами. Выход из ситуации есть – ряд негосударственных брокерских компаний предложили клиентам пострадавших финансовых институтов перевести активы на их счета. Такие предложения публикуют Атон, БКС Инвестиции, Фридом Финанс.

– Перевод бумаг с персональных брокерских счетов из других компаний – довольно простая операция, – отмечают брокеры.

Пошаговая инструкция выглядит так:

1. Откройте брокерский счет у нового брокера .

2. Обратитесь к своему брокеру и подайте поручение на списание бумаг.

Необходимо будет:

• уточнить код переводимых бумаг,

• получить квалификацию для бумаг, требующих статуса квалифицированного инвестора,

• указать реквизиты счета депо, открытого в депозитарии нового брокера,

• запросить брокерский отчет, в котором отражен период, подтверждающий факт владения ценными бумагами



3. Обратитесь к новому брокеру и подайте встречное поручение.Необходимо будет предоставить реквизиты места хранения ценных бумаг у своего брокера.

– Наши офисы, мобильные сервисы работают как обычно. Нашим клиентам, физическим и юридическим лицам, в полном объеме доступны их активы. Акции, валюта и другие финансовые инструменты по-прежнему доступны без комиссии. Персональные брокеры и финансовые консультанты на связи с клиентами в режиме 24/7. У нас диверсифицированные и стабильные источники фондирования, достаточный запас ликвидности, – говорится в сообщении БКС Инвестиции.