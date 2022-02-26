Кобзев призвал жителей Иркутской области не паниковать из-за событий на Украине

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона и призвал их не паниковать из-за событий на Украине, где началась военная операция.

«Сегодня важно не поддаваться панике и провокациям, помнить, что любая прочитанная новость может быть фейковой. Все системы работают в штатном режиме. Крайне важно оставаться людьми и быть добрее друг к другу, уважать чужое мнение, даже если оно в корне отличается от вашего. Берегите себя и своих близких», – заявил губернатор.

Глава области назвал военную операцию спланированной и четко просчитанной правительством РФ. Что касается санкций, то, по мнению губернатора, они были неизбежны при любом развитии событий, однако страна, по его словам, сможет их преодолеть. «России уже неоднократно обещали крах экономики. И в 2008 году, и в 2014-м. Однако экономика выстояла! И сегодня эксперты уверены, что российский фондовый рынок и российский рубль обязательно восстановятся», – сказал Игорь Кобзев.