Заявивший об открытии «Сильвермолл» в Иркутске пока работает только для персонала

МТРК «Сильвермолл» в Иркутске 26 февраля заявил о частичном открытии организации, однако позже пояснил, что распахнул свои двери только для персонала – запуск центра является техническим.

«На данный момент торгово-развлекательный центр «Сильвермолл» открыл свои двери технически для арендаторов, для того чтобы они могли подготовить свои павильоны, в которых нет вопросов касательно техники безопасности, они могли подготовить, вывесить товар, разложить обувь, развесить одежду. Полноценная же коммерческая деятельность торгового центра в данный момент не ведется», – рассказал представитель МТРК в Instagram.

Об официальном открытии для посетителей центр пообещал сообщить отдельно. Оно станет возможным после инспекции Госпожнадзора 28 февраля.

Напомним, «Сильвермолл» приостановил деятельность 27 декабря 2021 года – тогда во время внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения пожбезопасности. По истечении 30 суток, которые были выделены на устранение дефектов, нарушения пожарной безопасности были выявлены вновь – 52 недочета обнаружили сотрудники МЧС. Руководство центра трижды пыталось добиться возобновления деятельности через суд, однако сделать это не получилось. Чтобы урегулировать ситуацию, в нее вмешался уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Лабыгин, который предложил сторонам провести переговоры и найти способ возобновить деятельность центра.