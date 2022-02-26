«Зачем людям ваше техническое открытие?»: Иркутяне возмутились известием о запуске «Сильвермолла»

Иркутский МТРК «Сильвермолл», который был закрыт в течение 2 месяцев из-за нарушений пожбезопасности, утром 26 февраля в социальной сети Instagram опубликовал новость о частичном возобновлении работы организации. В течение дня люди, узнавшие об открытии, приезжали в МТРК, однако на месте выяснялось, что центр все еще не работает. О том, что двери «Сильвермолла» для посетителей закрыты., представитель МТРК пояснил лишь вечером: он объяснил, что запуск центра является техническим, то есть работает лишь для персонала. Сложившаяся ситуация возмутила жителей города – своим мнением на этот счет они поделились в соцсети Instagram в аккаунте «Сильвермолла».

«Весь день люди заходят в «Сильвер» и выходят! Что, поиздеваться захотелось?», «Прикол над народом – заявить, что открытие, где 99.9% магазинов не работают», «Зачем вы занимаетесь дезинформацией людей, вы сами не знаете, откроют вас или нет. Официально нет подтверждения открытия вашего ТЦ, и не факт, что вас откроют в понедельник. А вы людям говорите об открытии вашего ТЦ. Зачем людям ваше техническое открытие?» – возмутились пользователи.

«Что же вы в новости о техническом открытии не дописали, что магазины работать не будут? Столько людей ждут вашего открытия, естественно, многие поехали на открытие, о котором вы написали», – рассказали пользователи.

Несмотря на отсутствие возможности посетить магазины центра в выходные, люди выразили надежду на то, что в понедельник МТРК все-таки откроется. Напомним, это станет возможным, если «Сильвермолл» пройдет официальную проверку Госпожнадзора.

Напомним, «Сильвермолл» приостановил деятельность 27 декабря 2021 года – тогда во время внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения пожбезопасности. По истечении 30 суток, которые были выделены на устранение дефектов, нарушения пожарной безопасности были выявлены вновь – 52 недочета обнаружили сотрудники МЧС. Руководство центра трижды пыталось добиться возобновления деятельности через суд, однако сделать это не получилось. Чтобы урегулировать ситуацию, в нее вмешался уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Лабыгин, который предложил сторонам провести переговоры и найти способ возобновить деятельность центра.