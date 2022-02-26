Российские генераторы кислорода и конвертеры озона будут использоваться в самолетах МС-21

Инжиниринговый химико-технологический центр разработал генераторы кислорода и конвертеры озона, проект которых получил поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках программы «Коммерциализация» – теперь данное оборудование будут использовать при производстве самолетов МС-21, которые строятся на Иркутском авиационном заводе, и Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба организации.

«Наши разработанные изделия уже получили соответствующие литеры и попали в комплект конструкторской документации на данные воздушные судна. В период 2023-2024 г.г. мы должны обеспечить выпуск промышленных партий изделий и закрыть потребность нашей авиации, как для строящихся самолетов, так и для тех воздушных судов, где гарантийный срок этих изделий подходит к концу. Мы выражаем благодарность Фонду за поддержку нашего проекта. В 2022 году планируем закупить оборудование, необходимое для производства химических составляющих, а также для металлообработки», – рассказал директор ИХТЦ Алексей Князев.

Поддержка в рамках программы «Коммерциализация» предполагает получение гранта – не более 25 млн рублей для развития проекта в течение года.