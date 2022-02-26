Братск вошел в тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб 26 февраля опубликовал данные о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно информации, Иркутск, Ангарск и Братск стали лидерами по суточной заболеваемости, где выявлено 1310, 227 и 200 новых случаев соответственно.

Высокий уровень заболеваемости зафиксирован также в Иркутском районе и Усть-Илимске: тут за день болезнь подтвердилась у 192 и 134 человек. Все в области за сутки заболели 2663 человека, выздоровели – 4116. Умерли от коронавируса 16 людей.

С начала пандемии, по официальным подсчетам, болезнь была обнаружена у 240356 человек.