Дом-памятник 19 века горел в Иркутске вечером 26 февраля

Исторический памятник на улице Лапина, 39, построенный в 19 веке, горел в Иркутске вечером 26 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Согласно данным перечня объектов культурного наследия региона, по этому адресу располагается Усадьба Стребейко, появившаяся в 1870-х годах. Здание построено из дерева и песчаника.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 19:15 – горела квартира на втором этаже. Три человека эвакуировались из дома самостоятельно до прибытия пожарных, одного спасли сотрудники МЧС.

Ликвидировать огонь удалось в 20:13 на площади 96 квадратных метров, пострадавших нет. В тушении принимали участие 20 человек и пять единиц техники.