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США прогнозируют, что рубль "сорвется в свободное падение" после санкций против ЦБ

Новые санкции стран Запада отправят рубль в «свободное падение», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Цель ограничений – подорвать возможности Центробанка по защите рубля. Санкции распространят на $630 млрд валютных резервов Банка России.

"У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение", - сказал представитель Белого дома в ходе специального брифинга.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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