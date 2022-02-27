МИД Китая призвал не забывать, кто «представляет настоящую угрозу миру»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал список стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. Запись в Twitter он сопроводил текстом: «Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру».

МИД Китая ранее обозначил свою позицию по поводу ситуации вокруг Украины. Он выступил в защиту суверенитета всех стран, а также призвал учитывать требования России по гарантиям безопасности. 26 февраля Пекин воздержался во время голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции ряда стран с осуждением военной операции России на Украине. Москва воспользовалась правом вето.