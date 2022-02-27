Ангарчанок осудят за организацию бесперебойной работы казино в торговом центре города

Следственное управление СКР по Иркутской области предъявило обвинение двум жительницам Ангарска, которые работали в нелегальном казино в городе и обеспечивали его деятельность на протяжение 1,5 лет.

По версии следствия, ангарчанки поддерживали беспрерывную работу заведения, организовывали конспиративный пропуск клиентов, прием и выдачу денег. Трудоустроила их в казино жительница Краснодарского края, которая, кроме того, купила игровое оборудование и подыскала помещение в торговом центре.

Женщин будут судить по уголовной статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.