Глава ДНС пообещал снизить цены большинства товаров

Глава компании ДНС Дмитрий Алексеев, который ранее сообщил о повышении цен на товары сети на 30% на фоне роста курса валют, заявил на своей странице в Facebook, что в магазинах сети планируется снизить стоимость большинства товаров.

«Интересно устроена современная информационная реальность. Люди читают только заголовки и на основе этого дальше пишут следующие заголовки. Так из сообщения о том, что мы подняли некоторые цены до 30%, появляется новость, что все цены подняты минимум на 30%. А между тем, куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены», – заявил руководитель фирмы.

Кроме тог, накануне Дмитрий Алексеев был вызван в Минпромторг, во время совещания решено, что компания ДНС подготовит план мероприятий для снижения волатильности на рынке. «В ближайшее время ожидаем нормализации ситуации. Есть уверенность, что удастся сохранить стабильность поставок и минимизировать дискомфорт для покупателей», – рассказал руководитель фирмы.

Напомним, официальная информация о том, что в магазинах сети будут повышены цены на 30%, появилась 25 февраля. По словам Алексеева, «ситуация развивается по плохому сценарию», потому он предполагал и вероятный дальнейший рост цен. После официального заявления главы компании проверить обоснованность повышения стоимости решила ФАС, которая направила в адрес организации соответствующий запрос.