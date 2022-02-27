Делегация РФ прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил в своем Telegram-канале, что 27 февраля в Белоруссию для переговоров с украинской стороной.

«Делегация РФ во главе с помощником Президента России Владимиром Мединским остается в Минске и готова ждать до 15.00 белорусского времени (совпадает с московским – прим. ред.) подтверждения украинской стороны о готовности принять участие в переговорах в Гомеле. Именно Киев выступил их инициатором», – заявил Слуцкий.

Участники делегации надеются, что «заявления Зеленского о желании мира – не пустые слова. Чем быстрее начнется переговорный процесс, тем больше будет спасено жизней». В случае очередного отказа и новых отговорок вся ответственность за дальнейшее развитие событий, по словам Слуцкого, будет лежать на нынешней власти Украины.