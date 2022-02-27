Банк ВТБ работал в выходные

Отделения ВТБ для обслуживания клиентов будут внеурочно работать в выходные дни, сообщает пресс-служба. Это позволит в полной мере удовлетворить потребности клиентов в банковских услугах, в том числе в обслуживании сбережений в валюте и валютно-обменных операциях.

– Интересы клиентов остаются приоритетными для ВТБ, поэтому банк принял решение изменить режим работы офисов в выходные дни. В субботу по всей России дополнительно откроются и будут работать сотни отделений ВТБ — в Москве и других регионах России. Точки продаж будут работать для обслуживания и в воскресенье, – сообщает пресс-служба банка.

Клиентам, в частности, доступен обмен валюты и операции по сберегательным продуктам, в том числе в иностранной валюте.

Все вклады и накопительные счета доступны без ограничений. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме.