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ЦБ готов к любому развитию событий

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На фоне сообщений о возможном отключении России от SWIFT, ЦБ заявил, что обладает всеми необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения непрерывной работы финсектора. Передачу финансовых сообщений внутри страны при отключении SWIFT обеспечит Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

– Банк России будет непрерывно обеспечивать банки наличной и безналичной ликвидностью в рублях. Аукцион РЕПО «тонкой настройки» в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок, – говорится в сообщении регулятора.

Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени, отметили в ЦБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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