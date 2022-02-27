Таиланд изменит правила въезда для иностранных туристов с 1 марта

Власти Таиланда изменят правила въезда в страну, с 1 марта они упростятся – сумма страхового покрытия снизится, кроме того, иностранным туристам не придется сдавать второй ПЦР-тест, сообщает Туристическое управление Таиланда.

«С 1 марта 2022 года вступают в силу обновленные правила въезда в Таиланд. Изменения коснулись суммы минимального страхового покрытия, которая составит теперь 20 000 долларов США для всех программ, а также требования об обязательной сдаче второго ПЦР-теста для туристов, желающих посетить страну в рамках модели Test&Go, который будет заменен на антиген-тест», – говорится в сообщении.

Управление напомнило, что программа «Песочница» по-прежнему предполагает сдачу двух ПЦР-тестов. Въезд по новым правилам разрешен с 7 марта 2022 года.