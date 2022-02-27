Коронавирусом за сутки в Иркутске заболели 1,3 тысячи человек, в области – 2,3 тысячи

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за сутки в Приангарье заболели 2,3 тысячи человек. В ТОП-3 по заражениям вошли Иркутск, Братск и Ангарск, где выявлено 1,3 тысячи, 179 и 146 случаев соответственно.

Всего, по официальным подсчетам, с начала пандемии болезнь выявили у 242,6 тысячи человек.

За день выздоровели 3,7 тысячи людей, с начала пандемии – 194 тысячи.

Скончались от ковида за сутки 16 людей, с начала эпидемии – 8 тысяч.