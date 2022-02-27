Губернатор Игорь Кобзев создал Telegram-канал, чтобы не терять связь с жителями Принагрья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что создал Telegram-канал, чтобы не терять связь с жителями Принагрья.

«Не намерен терять с вами полноценную связь. Поэтому напоминаю, что у меня есть аккаунты во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Кроме того, я завел официальный канал в Telegram. Активные ссылки будут в сторис и в актуальном. Все новости буду дублировать на всех этих площадках», – рассказал глава области на странице в Instagram.

Напомним, потребность в новых площадках для взаимодействия с аудиториями появилась, поскольку с 26 февраля в работе Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta, начались сбои: Роскомнадзор начал замедлять трафик. В частности, Facebook в РФ замедляют из-за неисполнения требования по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ, а также из-за признания данной соцсети причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека.