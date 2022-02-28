«Хватит лениться» – Сергей Макшанов о выходе иркутского бизнеса на экспорт

У Иркутской области огромный экспортный потенциал, заявил бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов на традиционных «Базовых стратегиях» 19 февраля в Иркутске. Он считает, что бизнесу надо пользоваться возможностями институтов господдержки.

– На чем мы можем долго ехать? – На экспорте. В Иркутской области 120 тысяч компаний, из них экспортеров – 73. Есть куда расти. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) – это структуры, которые помогают выйти на экспорт быстро, чем сильно облегчают жизнь большому количеству компаний, а бизнес-миссии они по сути сами оплачивают. Понятно, что не все так просто, тем не менее, или ты сам ищешь выход на зарубежный рынок или они тебе показывают дорогу, а то и контракт помогают подписать. Если среди вас есть производители, которые пока еще не пришли на экспорт, – хватит лениться! Сейчас любой гвоздь, который производится в России, по соотношению цена-качество выигрывает у большинства экономик. Если вы еще не подключились – зря, – подчеркнул эксперт.

Напомним, что по итогам 2021 года объем экспорта продукции Иркутской области достиг 8,2 млрд долларов США, что на 42% больше, чем в 2020 году.

Группа компаний «Институт Тренинга – АРБ Про» разрабатывает стратегии развития для собственников бизнеса, а также занимается бизнес обучением руководителей и менеджеров компаний. «Институт Тренинга – АРБ Про» проводит также открытые программы «Стратегическое управление в условиях изменений».

Организатор мероприятий в Иркутске – «Байкальский Центр Тренинга».