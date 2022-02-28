ЦБ ослабил требования к банкам по лимиту открытой валютной позиции

Банк России дал российским банкам временное послабление в отношении обязательности соблюдения размеров открытых валютных позиций. Оно будет действовать с 18 февраля по 1 июля 2022 года, говорится в официальном сообщении. Цель – обеспечить устойчивость финансового сектора. При этом ЦБ продолжит вести мониторинг лимитов открытых валютных позиций и причин их изменения.

– Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях, – сообщается на сайте ЦБ.