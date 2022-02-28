EC замораживает половину активов Банка России и отключает банки от SWIFT

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза согласовали третий пакет санкций против России, сообщает РБК.. Он включает заморозку около половины всех финансовых резервов Банка России, отключение от SWIFT ряда российских банков и закрытие неба для российских самолетов.

Власти ЕС предпримут меры для выявления и заморозки активов, которыми владеют в Европе высокопоставленные российские чиновники и близкие к властям представители российской элиты, а также члены их семей и «пособники». Кроме того, ЕС ограничит продажу таким лицам «золотых паспортов», наличие которых позволяет российским богачам обретать права европейцев, включая доступ к финансовой системе ЕС.

Кроме того, ЕС будет привлекать другие правительства, чтобы выявлять доходы, полученные незаконным путем и пресекать перемещение таких капиталов, лишив этих лиц возможности скрывать свои активы в юрисдикциях по всему миру.

Какие меры согласовали министры иностранных дел стран ЕС: