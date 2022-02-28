Новости

Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгметаллов

Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM), сообщил ЦБ в Телеграмм-канале.

Ранее эксперты заявляли о росте интереса граждан к золоту. По данным агентства Reuters, в четверг котировки металла поднимались до $1976,96 за тройскую унцию, максимального значения с 1 сентября 2020 года. Даже с учетом последовавшей коррекции до $1887 за унцию с начала недели цены прибавили более 3%, а за месяц выросли более чем на 5%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании