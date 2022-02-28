Операция в Украине может длиться «несколько лет» – глава британского МИД

Лиза Трасс отметила, что Лондон «продолжит поставлять» оборонительное вооружение в Украину, сообщает ТАСС.

«Я боюсь, что это будет долгий путь, – сказала руководитель Форин-оффиса в воскресенье в интервью телеканалу Sky News. – Это может занять несколько лет. Мы знаем, что у России сильные войска, но украинцы храбры».

В субботу газета The Times со ссылкой на источники в британском МИД сообщила, что, по оценке Лондона, речь может идти о конфликте продолжительностью до десятилетия.

Трасс отметила, что Лондон продолжит поставлять оборонительное вооружение в Украину. Глава МИД королевства утверждала, что западные страны «должны поддержать Украину», поскольку в противном случае РФ якобы может «захватить контроль» над другими частями Восточной Европы, что угрожает «конфликтом с НАТО».