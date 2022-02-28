СПБ Биржа ограничит режим торгов 28 февраля

В понедельник СПБ Биржа будет проводить торги в режиме переговорных сделок, адресного и безадресного репо, торги в остальных режимах приостановлены, сообщает РБК.

С 7:00 до 10:00 мск будут доступны два режима торгов: в режиме переговорных сделок (с кодами расчетов Т0 и Т1), и адресного репо с центральным контрагентом (Т0Т1).

С 10:00 можно будет подавать заявки и заключать договоры в режиме безадресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1.

Торги в остальных режимах приостановлены. О времени их возобновления биржа пообещала сообщить позднее.

