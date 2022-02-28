Банки продают доллар в Иркутске по 112-158 рублей

Такой курс продажи наличного доллара в обменниках, по данным SIA.RU, они установили на 10 часов утра 28 февраля. Минимальный курс продажи в Иркутске –112, 56 рубля – установил Байкальский банк Сбербанка. По 150,0 рублей доллар продают в Райффайзенбанке и Примсоцбанке, по 158 – в банке «Союз».

Между покупкой и продажей наблюдается огромный спред. Курс покупки доллара находится на уровне 33,0-90,0 рублей за доллар.

В понедельник, 28 февраля, на биржах предстоит волатильная сессия. В воскресенье стало известно, что EC замораживает половину активов Банка России и отключает банки от SWIFT.