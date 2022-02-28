Учащийся Тулунского аграрного техникума победил в профильной компетенции чемпионата «Молодые профессионалы»

По итогам пяти соревновательных модулей Михаил Соснов набрал 82,95 баллов, на 7,5 балов опередив своего ближайшего соперника, серебряного призёра чемпионата Дмитрия Полканова из Иркутского аграрного техникума. Третье место занял учащийся Заларинского агропромышленного техникума Алексей Нефедов, сообщили SIA.RU в администрации области.

Напомним, за звание лучших в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» боролись 10 учащихся техникумов, колледжей и профессиональных училищ Иркутской области. В ходе конкурсных заданий они демонстрировали свои знания и навыки в разборке и сборке двигателя, диагностике электрики, гидравлики, искали механические неисправности техники. Работу оценивали независимые эксперты – представители организаций, предприятий и образовательных учреждений.