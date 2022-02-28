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Курс евро обновил исторический максимум на рынке Forex

Стоимость валюты достигла 127 рублей.

По данным Блумберг, курс доллара на рынке Forex достиг 113 рублей, евро составил 127 рублей.

Напомним, что ранее СПБ Биржа и Мосбиржа ограничили режим торгов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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