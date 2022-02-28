Стоимость валюты достигла 127 рублей.
По данным Блумберг, курс доллара на рынке Forex достиг 113 рублей, евро составил 127 рублей.
Напомним, что ранее СПБ Биржа и Мосбиржа ограничили режим торгов.
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28 февраля 2022
28 февраля 2022
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Новости
Курс евро обновил исторический максимум на рынке Forex
Стоимость валюты достигла 127 рублей.
По данным Блумберг, курс доллара на рынке Forex достиг 113 рублей, евро составил 127 рублей.
Напомним, что ранее СПБ Биржа и Мосбиржа ограничили режим торгов.
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28 февраля 2022
28 февраля 2022
/ Сибирское Информационное Агентство /
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