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Аэрофлот и S7 отменяют все рейсы в Европу

Аэрофлот приостанавливает c 28 февраля рейсы в Европу, говорится в сообщении компании, информирует Интерфакс. S7 Airlines также отменила все свои рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Решения приняты авиакомпаниями в связи с тем, что ЕС закрыла небо для российских самолетов, включая частные.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для русских: мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти самолеты больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать территории ЕС», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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