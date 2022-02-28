Аэрофлот и S7 отменяют все рейсы в Европу

Аэрофлот приостанавливает c 28 февраля рейсы в Европу, говорится в сообщении компании, информирует Интерфакс. S7 Airlines также отменила все свои рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Решения приняты авиакомпаниями в связи с тем, что ЕС закрыла небо для российских самолетов, включая частные.



«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для русских: мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти самолеты больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать территории ЕС», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

