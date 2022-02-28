Бетонные заводы Иркутской области готовят к дорожному сезону

Пробные запуски начнутся при плюсовых температурах. Подготовка техники позволит приступить к укладке покрытия, как только установятся необходимые погодные условия, сообщили SIA.RU в администрации области.

С этого года введены новые требования к асфальтобетону. Принципиально состав смеси не изменится. Для изготовления будут использованы те же компоненты, но в других пропорциях и с другими физическими параметрами. Это позволит изменить свойства самого асфальта, снизить механические деформации, минимизировать появление трещин и абразивный износ.

В самой крупной дорожно-строительной организации региона – Дорожной службе Иркутской области – 25 асфальтобетонных заводов. Пять из них приобрели в 2020 и 2021 годах. Их установили в Братском, Усть-Ордынском, Иркутском и Тайшетском филиалах. В Черемхово ведутся работы по установке нового асфальтобетонного завода недалеко от карьера «Ершовский». Карьер начали разрабатывать в этом году, он обеспечит материалами ремонтные работы на автодороге «Верхний Булай – Лохово – Нены».

Также идёт закупка дробильного оборудования для производства щебня. Проводится модернизация имеющихся заводов в Усть-Илимском и Казачинско-Ленском подразделениях Дорожной службы.