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Банк «Приморье»: все отделения работают в штатном режиме

Все офисы Банка во всех регионах присутствия работают по расписанию.

Операции в рублях в Интернет- и Мобильном банке, пополнение и снятие со счетов, платежи по кредитам и в адрес поставщиков услуг, в Системе быстрых платежей, операции по пластиковым картам доступны без ограничений во всех каналах обслуживания.

Обмен валюты в кассах Банка «Приморье» проводится в стандартном режиме.

Безналичные конверсионные операции в британских фунтах стерлингов, швейцарских франках, вьетнамских донгах временно приостановлены до получения дополнительных разъяснений от иностранных банков-корреспондентов.

Безналичные конверсионные операции с другими валютами, в том числе в японских иенах, осуществляются в стандартном режиме.

Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся международной ситуацией возможны задержки доставки SWIFT-переводов. В настоящее время точные сроки поступления денежных средств по SWIFT-переводам неизвестны.

По всем возможным вопросам обращайтесь к специалистам Контакт-центра: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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