Дальневосточный банк сообщил режима работы в праздничные дни марта 2022

АО «Дальневосточный банк» сообщил режим работы в праздничные дни:

05 марта 2022 года — время обслуживания клиентов – физических и юридических лиц сокращено на 1 час;

06 марта 2022 года — обслуживание клиентов — физических лиц осуществляется в следующих офисах:

дополнительном офисе 02 (г. Владивосток, ул. Светланская, 83) с 10.00 до 16.00, без обеденного перерыва;

(г. Владивосток, ул. Светланская, 83) с 10.00 до 16.00, без обеденного перерыва; дополнительном офисе 05 (г. Владивосток, ул. Русская, 19а) с 10.00 до 16.00, без обеденного перерыва;

(г. Владивосток, ул. Русская, 19а) с 10.00 до 16.00, без обеденного перерыва; дополнительном офисе 16 (г. Артем, ул. Фрунзе, 53) с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.30;

(г. Артем, ул. Фрунзе, 53) с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.30; дополнительном офисе 22 (г. Уссурийск, ул. Ленина, 98) с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.30;

(г. Уссурийск, ул. Ленина, 98) с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.30; дополнительном офисе 28 (г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 35а) с 10.00 до 15.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.00;

(г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 35а) с 10.00 до 15.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.00; обслуживание клиентов — юридических лиц не осуществляется;

07 марта и 08 марта 2022 года — выходные дни;

09 марта 2022 года — обслуживание клиентов осуществляется в стандартном режиме.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.

Более подробная информация — в разделе Офисы банка.

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).