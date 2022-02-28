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Новикомбанк работает в штатном режиме

Новикомбанк, опорный банк российской промышленности,  работает в штатном режиме. Высокие показатели рентабельности, хорошее качество активов позволяют Новикоманку оставаться одним из стабильных и надежных российских банков. 

Введение санкций не отразится на деятельности банка. Мы гарантируем защиту средств наших клиентов и их интересов. 

Политически ангажированные санкции не стали для нас неожиданностью. 

Следуя нашим стратегическим приоритетам, среди которых качественное и бесперебойное финансирование лидеров российской промышленности, мы заблаговременно подготовили меры по преодолению последствий санкционного давления. 

В этой связи сообщаем, что Новикомбанк продолжает наращивать объемы кредитования ведущих предприятий российской промышленности в соответствии с утвержденными акционерами планами деятельности. 

Обслуживание наших клиентов происходит без существенных изменений. Все операции по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объёме во всех офисах банка. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев. 

Введение санкций не отразится на качестве предоставляемых клиентам услуг ни в российских рублях, ни в иностранных валютах. 

Банк обладает минимальной открытой валютной позицией, минимальной подверженностью риску при оценке торгового портфеля, что позволяет банку преодолевать текущую волатильность рынка. В портфеле Банка превалируют заемщики, устойчивые к шоковым явлениям в экономике. 

Клиенты - физические лица также продолжают пользоваться услугами и социально ориентированными кредитными и расчетными продуктами банка. 

Все средства клиентов, номинированные в различных валютах, размещенные в депозиты, остатки на текущих и карточных счетах доступны в полном объеме. Операции с пластиковыми картами всех платежных систем на всей территории страны будут доступны. При этом практически каждый клиент банка является держателем карты национальной платёжной системы «МИР». 

Получение наличных денежных средств с использованием социально-платежных карт Новикомбанка возможно в любом банкомате на территории Российской Федерации без ограничений и без взимания комиссий.

Не исключаем, что на использование пластиковых карт нашего банка за границей будут введены ограничения. Мы рекомендуем клиентам, пребывающим за рубежом, снять наличные средства. 

Офисы банка и каналы дистанционного обслуживания работают в штатном режиме, осуществляя обслуживание юридических и физических лиц, персонал оказывает всю необходимую помощь при совершении операций. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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