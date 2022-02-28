Новикомбанк работает в штатном режиме

Новикомбанк, опорный банк российской промышленности, работает в штатном режиме. Высокие показатели рентабельности, хорошее качество активов позволяют Новикоманку оставаться одним из стабильных и надежных российских банков.

Введение санкций не отразится на деятельности банка. Мы гарантируем защиту средств наших клиентов и их интересов.

Политически ангажированные санкции не стали для нас неожиданностью.

Следуя нашим стратегическим приоритетам, среди которых качественное и бесперебойное финансирование лидеров российской промышленности, мы заблаговременно подготовили меры по преодолению последствий санкционного давления.

В этой связи сообщаем, что Новикомбанк продолжает наращивать объемы кредитования ведущих предприятий российской промышленности в соответствии с утвержденными акционерами планами деятельности.

Обслуживание наших клиентов происходит без существенных изменений. Все операции по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объёме во всех офисах банка. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев.

Введение санкций не отразится на качестве предоставляемых клиентам услуг ни в российских рублях, ни в иностранных валютах.

Банк обладает минимальной открытой валютной позицией, минимальной подверженностью риску при оценке торгового портфеля, что позволяет банку преодолевать текущую волатильность рынка. В портфеле Банка превалируют заемщики, устойчивые к шоковым явлениям в экономике.

Клиенты - физические лица также продолжают пользоваться услугами и социально ориентированными кредитными и расчетными продуктами банка.

Все средства клиентов, номинированные в различных валютах, размещенные в депозиты, остатки на текущих и карточных счетах доступны в полном объеме. Операции с пластиковыми картами всех платежных систем на всей территории страны будут доступны. При этом практически каждый клиент банка является держателем карты национальной платёжной системы «МИР».

Получение наличных денежных средств с использованием социально-платежных карт Новикомбанка возможно в любом банкомате на территории Российской Федерации без ограничений и без взимания комиссий.

Не исключаем, что на использование пластиковых карт нашего банка за границей будут введены ограничения. Мы рекомендуем клиентам, пребывающим за рубежом, снять наличные средства.

Офисы банка и каналы дистанционного обслуживания работают в штатном режиме, осуществляя обслуживание юридических и физических лиц, персонал оказывает всю необходимую помощь при совершении операций.