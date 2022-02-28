Специалисты Примсоцбанка выступили на ежегодной конференции для риелторов в Находке

Специалисты Примсоцбанка выступили на ежегодной конференция на тему «Рынок недвижимости», которая прошла 22 февраля в Находкинском «Театре Кукол».



Организатором мероприятия выступило ведущее в городе агентство недвижимости «Владимир». Специалисты компании представили отчет о своей работе за год, статистику по партнерам, аналитику развития рынка недвижимости и перспективы, тренды и цели. В конференции приняли участие представители риелторских агентств города, глава Находки Тимур Магинский и руководитель АН «Городской Риэлтерский Центр» г. Владивосток Сергей Косиков.



Мероприятие прошло в формате семинара. Примсоцбанк, как генеральный партнёр, выступил с докладом об итогах 2021 года и планах на текущий год, а также презентовал информацию об ипотечном кредитовании в банке. Все участники конференции получили папки Примсоцбанка с рекламой ипотечных и других продуктов банка. Организатор представил ипотечное направление Примсоцбанка как самое выгодное - с индивидуальным подходом к клиентам и оперативным принятием решений.



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 63 офисов в 39 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.